10 Jak začít s otužováním ve 20, 30 a jak v 50 nebo 60 letech? Vždycky to má smysl

Pravidelné otužování vám pomůže k lepší psychické odolnosti, zmírňuje stres a zlepšuje imunitu. Chlad totiž ovlivňuje střevní mikrobiom a jeho složení. Chladem aktivovaný mikrobiom povzbudí organismus ke zvyšování počtu imunitních buněk. Otužování také pomáhá s hubnutím procesem nazvaným netřesová termogeneze. Tělo při krátkodobém vystavení chladu zrychlí metabolismus a vyplavený noradrenalin nastartuje proces štěpení tuků. Volné mastné kyseliny a další látky pak slouží jako palivo pro tvorbu tepla, díky hnědé tukové tkáni ve které celý tento proces probíhá.